В Минске директор школы и завуч забирали себе зарплату фиктивно трудоустроенного, а работу делал бесплатно другой сотрудник

В школу фиктивно трудоустроили программиста, его зарплату забирали директор и его заместитель, а работу выполнял бесплатно другой сотрудник. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Минске возбудили уголовное дело в отношении директора одной из школ, расположенных в Московском районе столицы. Фигурантом уголовного дела стал также заместитель директора, сообщает служба информации прокуратуры Минска.

Уголовное дело возбуждено по факту хищения в крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями. Нарушения вскрылись в результате межведомственной проверки.

Еще в 2019 году директор школы и его заместитель приняли на работу инженера-программиста. Человек, которого оформили на эту должность, никакой работы не выполнял, но директор и заместитель утвердили табели учета его рабочего времени и передали в бухгалтерию. Начисленные деньги они забирали себе. Всего за то время, что программист был фиктивно трудоустроен, они присвоили 8,2 тысячи рублей.

Обязанности программиста в это время выполнял один из сотрудников школы, но ему ничего за это не доплачивали.

-Уголовное дело направлено для организации предварительного расследования в Московский районный отдел Следственного комитета, - сообщили в прокуратуре.

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