Провел два дня на свободе: в России снова задержали маньяка, отсидевшего 17 лет за решеткой

"Скопинский маньяк" не исправился и не раскаялся, считает администрация колонии, в которой он отсидел 17 лет. Фото: архив "КП".

О том, что на днях на свободу после 17 лет тюремного заключения вышел Виктор Мохов, прозванный «скопинским маньяком», сообщила «Комсомольская правда Рязань».

Напомним, Виктор Мохов в 2000-ом году опоил снотворным и похитил двух школьниц (14 и 17 лет). Он почти 4 года удерживал их в рабстве, насиловал и измывался, в заключении одна из девушек от него дважды родила - детей он подбросил другим людям. Суд приговорил его к 17 годам колонии.

За годы заключения 70-летний мужчина не раскаялся, о чем свидетельствует характеристика администрации колонии. А освободившись, шутил с журналистами и все твердил: «Женюсь и поеду на юг тратить деньги». Состояние, освободившись, он получил, снявшись в качестве героя в телепрограмме. Однако на юга уехать не успел.

После освобождения бывший заключенный Мохов должен был встать на 6-летний надзор и в течение трех рабочих дней стать на учет. Для него под запретом выезд за пределы области, он не может появляться в общественных местах и выходить из дома по ночам. Однако установленные обязательства административного надзора Мохов не выполнил и снова оказался за решеткой.

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