Белорусам разрешили с 25 марта отдыхать на Сейшелах

Белорусам разрешили с отрицательным тестом прилетать на Сейшельские острова. Фото: pixabay.com.

Стало известно, что для белорусов стало возможно посещение еще одной страны в разгар пандемии. Это сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на региональный ресурс Seychelles News Angecy.

Так местные власти включили жителей Беларуси в число граждан, которые смогут посетить Сейшельские острова уже с 25 марта 2021-го года.

Для посещения Сейшелов белорусам потребуется только отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее трех суток до прилета. Правда, отдых в сезон пандемии может стать не самым комфортабельным: здесь обязательно ношение масок, соцдистанцирование, дезобработка рук. Но зато нет самоизоляции по прибытии.

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