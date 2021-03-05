Медики назвали самых уязвимых для коронавируса людей: играют роль пол, возраст и привычки

Пожилые, курильщики, мужчины - вот кто рискует заразиться ковидом быстрее, чем другие люди. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Медики еще раз проанализировали факторы, которые способствуют заражению COVID-19. Углубленный анализ помог установить, что на риск заражения коронавирусом влияют три фактора – возраст, пол и привычки, пишет БелНовости со ссылкой на Nature Medicine.

Международная группа ученых использовала некоторые предыдущие исследования по данной тематике, но сделала акцент на трех ключевых видах клеток дыхательных путей. Были исследованы клетки, участвующие в процессе вдыхания и выдыхания, клетки, выполняющие защитные функции и те клетки, которые удаляют и нейтрализуют из вдыхаемого воздуха потенциально опасные соединения.

Оказалось, что мужчины, пожилые люди и курильщики имеют более ярко выраженный фермент АСЕ2, из-за которого коронавирус легче проникает в клетки организма. Кроме того, организм мужчин и пожилых людей экспрессирует ген TMPRSS2 в большем объеме по сравнению с другими людьми. Это тоже способствует инфицированию.

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