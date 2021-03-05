Украина 5 марта снова вернула Беларусь в «зеленый» список: что нужно и когда можно выезжать

Возвращение в "зеленую" зону значительно упрощает белорусам въезд и посещение Украины. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что Беларусь вновь вернулась в «зеленый» перечень стран по коронавирусу, сообщает пресс-служба Минздрава Украина.

Возвращение Украиной Беларуси в «зеленый» список означает то, что белорусы снова могут въезжать в страну и даже без предоставления ПЦР-теста. Кроме того, не потребуется и 14-дневная самоизоляция по прибытию.

Однако одно «но» все же остается. Согласно требованиям Минздрава Украины даже граждане, прибывающие из «зеленых» стран, должны иметь медстраховку, которая, в случае заболевания, полностью покроет траты на лечения от коронавируса. Медицинская страховка должна быть выдана украинской страховой компанией или зарубежной, но имеющей представительство в Украине.

Напомним, не так давно Беларусь возвращалась в «красную» зону из «зеленой», буквально за две недели все снова изменилось.

Уточним, что нахождение страны в «красном» списке не запрещает въезд в Украину, но сильно усложняет пребывание и посещение страны. Поэтому возвращение в «зеленую» зону значительно упрощает белорусам въезд и посещение Украины.

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