Тело врача-гинеколога нашли около одной из многоэтажек в Лиде

Предположительно, лидский врач-гинеколог Евгения Енко совершил суицид, ему было 39 лет. Фотоиллюстрация: фото | Доска почета на сайте Лидской ЦРБ crb.lida.by.

О гибели в Лиде врача-гинеколога центральной райбольницы Евгения Енко, сообщил tut.by.

Известно, что тело медика нашли рядом с одной из многоэтажек в четверг, 4 марта. Как сообщили ресурсу родственники погибшего, на данный момент по факту его смерти СК проводит проверку. Основная версия случившегося - это суицид. Евгению Енко было 39 лет, у него остались жена и 14-летняя дочь.

Еще родные рассказали, что поступок погибшего гинеколога может быть связан с недавним ЧП в больнице.

- На прошлой неделе он проводил операцию кесарева сечения, но там прошло не все гладко. Вроде бы в больнице проводилось разбирательство. А в день трагедии, 4 марта, его вызывали в администрацию. Последние дни Евгений был сам не свой, переживал, что, может быть, действительно, в чем-то ошибся, - сказали родственники погибшего врача.

Дали комментарий и в администрации Лидской ЦРБ. Уточнили, однако, что 4 марта Евгений Енко к ним не приходил, но и, вообще, «к нему не было каких-либо вопросов».

- Замечательный врач, всегда профессионально выполнял свои обязанности. Долгое время работал в нашей больнице. К нему никогда никаких вопросов не было, ни одного конфликта, - подчеркнули в администрации медучреждения.

Прокомментировали в больнице и случай с «проблемным кесаревым», заметив однако, что претензий к врачу все же не было. И по ситуации все уже хорошо и женщина в порядке.

- Мы все скорбим и переживаем из-за случившегося, - рассказали о гибели доктора Лидской ЦРБ.

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