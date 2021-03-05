Лукашенко заявил о раскрытии в Беларуси группы с тротилом и пластитом: Это уже новые

Лукашенко заявил о раскрытии в Беларуси группы с тротилом и пластитом. Фото: пресс-служба президента

Александр Лукашенко заявил 5 марта, на встрече с членами коллектива столичного мотовелозавода, о раскрытии группы людей, у которой силовики нашли запасы тротила и пластита. При этом, по словам Лукашенко, речь идет не о «группе Автуховича», а об иных людях. Подробности о задержании группы с сильными взрывчатыми веществами пока не уточняются.

- …И если бы я вам еще рассказал… Это уже Комитет госбезопасности вам в ближайшее время расскажет, - заинтриговал Лукашенко. - Cколько сюда тротила завезли и даже пластита. Кто специалист, тот знает.

Напомним, в декабре 2020 года по госТВ заявили о раскрытии группы, причастной к подрыву и поджогу машин силовиков. Заявлялось, что руководил группой предприниматель Николай Автухович. И вот - новая информация.

- Это не Автуховича группа, - цитирует пресс-служба президента. - Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. И там арсеналы. Зачем? Поэтому им надо сломать, а нам надо выстоять, и мы это сделаем.

Лукашенко считает, что "все делается для того, чтобы сломать страну":

- Украина рухнула. По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится. Они ж прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает. Поэтому его надо свалить.