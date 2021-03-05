В Минске задержали мужчину, который разбил стекло в Доме правительства

Мужчина разбил молотком стекло в Доме правительства. Его отправили на медицинское освидетельствование. Фото: кадр из видео МВД.

Мужчина, который молотком разбил стекло в Доме правительства, задержан в Минске. Об этом сообщает в официальном телеграм-канале МВД пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел в Минске вечером 3 марта. Патрульный наряд обратил внимание на мужчину, который подошел к Дому правительства. Неожиданно раздался звон разбитого стекла –неизвестный достал молоток и начал бить стекла.

Хулигана задержали на месте. Оказалось, что это был 30-летний житель Барановичей. Как рассказали в милиции, мужчина был в неадекватном состоянии. Находился ли он в наркотическом или алкогольном опьянении, не сообщается.

На видео, опубликованном на ютуб-канале МВД, мужчина на вопрос, зачем он ночью разбил стекло, мужчина рассказывает, что «прежде, чем идти сюда, весь день ходил по всем структурам, шел, стучал молотком по мосту, и никто не обращал внимания».

-Мужчина объяснил свои действия желанием «править» и рассказал, что летом «ходил по городу с рупором и призывал не быть безразличными к судьбе своей страны», - рассказала Ольга Чемоданова.

Задержанного доставили в медучреждение для оценки его состояния. Правоохранительные органы дадут правовую оценку его действиям. Ранее мужчина был замешан в кражах и незаконном обороте наркотиков.

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