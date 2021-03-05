«Все спрыгнули, а он не успел». В Полоцке 82-летнего рыбака унесло на льдине

Все рыбаки спрыгнули со льдины, а 82-летний мужчина не успел. Фото: Полоцкий вестник.

В Полоцке 4 марта на льдине унесло 82-летнего рыбака. Как пишет Полоцкий вестник, на льду Западной Двины в районе гребного центра было несколько рыбаков. Когда льдину оторвало и понесло течением, с нее успели спрыгнуть на берег все, кроме 82-летнего мужчины. Он так и уплыл на большом куске льда.

Очевидцы вызвали спасателей, те прибыли быстро и привезли с собой специальное оборудование. К тому времени льдину с рыбаком уже отнесло течением.

Рыбака сняли со льдины и доставили на берег. Его осмотрели медики. Мужчина не пострадал.

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