В МВД заявили о задержании 7 анархистов из Бреста - их подозревают в создании преступной организации и участия в ней

В МВД заявили о задержании 7 анархистов из Бреста. Фото: скриншот видео МВД

Министерство внутренних дел Беларуси заявило о задержании семерых сторонников движения анархистов из Бреста, которые, как утверждается, состоят в международной преступной организации. Как говорится в информации МВД, задержанные - участники «Революционного действия». На них вышли оперативники ГУБОПиК во время работы по уголовному делу, возбужденному по факту создания преступной организации и участия в ней. Ведомство опубликовало видео захвата одного из парней. Сам он утверждает, что относит себя к субкультуре антирасизма, которая вне политики.

Речь идет о молодых людях в возрасте от 16 до 35 лет, все они - неработающие жители Брестской области. Их водворили в изолятор временного содержания.

- С 2016 года они готовились и участвовали в акциях провокационного и деструктивного толка, включая массовые беспорядки прошлого года в Минске и Брестской области, - заявили в МВД.

По информации ведомства, анархистов финансировали неофициальные фонды и организации. В Следственном комитете задержанных уже признали подозреваемыми в создании преступной организации и участия в ней.

А в МВД добавили, что еще свыше 15 анархистов из Брестской и Минской областей успели выехать в Польшу и Украину, где сейчас скрываются. По крайней мере, такие сведения есть у ГУБОПиК.