«Несколько раз ударил, облил горючей жидкостью». В Могилеве мужчина сжег подругу вместе с домом

Мужчина сжег подругу,поссорившись с ней после совместного застолья. Фото: Следственный комитет.

Трагедия произошла в Могилеве в ночь на 1 марта. Спасатели выехали на ликвидацию пожара в частном доме. Когда дом потушили, нашли тело 47-летней хозяйки.

После того, как следователи осмотрели место происшествия, а эксперты обследовали тело погибшей, возникло подозрение, что ее смерть могла носить криминальный характер.

-Помимо следов термического воздействия у женщины имеются повреждения костей скелета, - рассказала официальный представитель УГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.

По подозрению в совершении преступления задержали 21-летнего мужчину, который жил вместе с погибшей женщиной. Его допросили.

-Молодой человек пояснил, что накануне происшествия он с погибшей распивал спиртные напитки. В ходе распития между ними возник конфликт, в ходе которого он несколько раз ударил женщину. После чего подозреваемый облил потерпевшую неустановленной горючей жидкостью и поджег, а сам скрылся с места происшествия, - рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Уголовное дело в отношении молодого человека возбудили по факту совершения убийства с особой жестокостью. Окончательную правовую оценку его действиям дадут по результатам расследования. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

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