Погода на Масленицу: узнали, когда потеплеет и закончится «весенняя зима» в Беларуси

Надолго ли зима вернулась? Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Похоже, что Масленичная неделя у православных, которая в 2021 году приходится на 8-14 марта, станет настоящей борьбой зимы с весной. Напомним, с субботы, 6 марта, в Беларуси - похолодание: температура снова уйдет в минус, выпадет снег. А когда же снова потеплеет?

По данным прогноза погоды по численной модели GFS на 6 дней, опубликованному 5 марта на сайте Белгидромета pogoda.by, вся первая половина недели еще будет морозной. И лишь к четвергу начнет теплеть. Северный ветер станет сменяться южным и юго-западным. Но осадки не прекратятся и будут выпадать в виде мокрого снега.

Уже 11 марта в западной части страны, в Брестской и Гродненской областях, ночная температура воздуха повысится до ноля градусов, а днем в четверг ожидается плюсовая температура. В Минске и других регионах еще будет сохраняться небольшой мороз, не прекратятся метели и мокрый снег при том, что порывы ветра будут сильными - так что погодные условия останутся сложными.

Масленица завершается 14 марта и можно надеяться, что к этому дню весна окончательно победит зиму. По крайней мере, в этот период славяне-язычники сжигали куклу Масленицу, которую считали символом злой и холодной зимы.

Отметим, что этот прогноз погоды рассчитан компьютером автоматически, без контроля и корректировки синоптика и может изменяться. В то же время другие численные модели дают схожий прогноз: потеплеть должно 11-12 марта. Но не резко - до середины месяца большого тепла не ожидается, температура воздуха ненамного будет подниматься выше ноля.