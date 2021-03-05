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Правозащитники: в Бресте снимают подозрения по уголовной статье за протесты

Речь идет об акции 20 сентября, когда были слышны выстрелы
Павел МИЦКЕВИЧПавел МИЦКЕВИЧ
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В тот день силовики распыляли газ. Фото: t.me/viasna_brest

В тот день силовики распыляли газ. Фото: t.me/viasna_brest

Как минимум с троих подозреваемых по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» в Бресте сняты подозрения. Речь идет об акции протеста, которая проходила в областном центре 20 сентября: тогда были слышны выстрелы со стороны силовиков, также они распыляли газ на людей, стоявших в сцепках - протестующие пытались препятствовать задержаниям.

- Начали приходить письма, что подозрения сняты. Как минимум трое брестчан получили письма, что в отношении них дело прекращено, - сообщают брестские правозащитники. Они напомнили, что в рамках этого дела в городе проводили обыски.

Читайте подробнее: В Бресте протестный марш разгоняли выстрелами в воздух. После этого начались силовые задержания.