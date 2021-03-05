Беларусь и Россия создадут три центра совместной подготовки военных. Фото: Минобороны РБ

Россия и Беларусь создадут три центра совместной подготовки военных. Об этом 5 марта на встрече в Москве договорились министры обороны обеих стран. Напомним, глава минобороны Беларуси Виктор Хренин прилетел в Россию с рабочим визитом, чтобы провести переговоры с Сергеем Шойгу по актуальным вопросам двустороннего военного сотрудничества, сообщает военное ведомство Беларуси.

Что касается создаваемых российско-белорусских учебно-боевых центров совместной подготовки, то планируется, что они будут дислоцированы в Нижегородской и Калининградской областях РФ, а также в Гродненской области Беларуси.

Кроме того, министры обсудили реализацию Программы стратегического партнерства и интенсификация совместных мероприятий в военной сфере, поговорили о деятельности по общей системе противовоздушной обороны, спланировали участие белорусских военных в Армейских международных играх в России.

Кстати, Шойгу назвал главным из обсуждаемых вопросов деятельность по совместной системе противовоздушной обороны Беларуси и России.