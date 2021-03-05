На учредительную конференцию Лиги студенческих объединений в Минске пришли неизвестные в масках

Снимок носит иллюстративный характер Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вечером 5 марта неизвестные в масках пришли на учредительную конференцию Лиги студенческих объединений (ЛиСО), которая проходила в Минске в здании по адресу ул. Фабрициуса 4. Инцидент произошел в пятницу около 18:30. В мероприятии участвовали члены основного состава Координационного совета оппозиции - политолог Андрей Егоров и политик Виталий Рымашевский. Они перестали выходить на связь, сообщила пресс-служба КС.

Затем там обновили информацию: Егоров смог рассказать, что находится в Московском РУВД. Туда, как предполагается, привезли и остальных участников мероприятия. Официальной информации на этот счет пока нет.

Известно, что в независимый профсоюз ЛиСО вошли представители инициатив семи столичных вузов, в частности, Белгосуниверситета, БНТУ, Белорусского государственного медуниверситета. Планировалось, что во время учредительной конференции профсоюза должны были выбрать руководителей, обсудить планы и принять программу действий.