Каждая пятая проданная машина из салона в Беларуси - «Джили»: ситуация на авторынке и прогноз на 2021 год

В топ-5 продаваемых авто из салона в Беларуси: «Лада Веста», «Фольксваген Поло», «Джили Атлас», «Киа Рио» и «Рено Логан Степвей». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пандемия коронавируса ударила практически по всем секторам экономики - авторынок не исключение. Ровно год назад этот сектор в некоторых странах терял до 80 процентов, но к концу года выровнялся.

В Беларуси в 2020-ом году продажа новых авто держалась на приемлемом уровне, пишет sb.by. Что же касается рынка подержанных авто, то удержатся помог в какой-то степени указ о льготной растаможке.

- Каждый пятый новый автомобиль из проданных в прошлом году в Беларуси был произведен на отечественном предприятии «БЕЛДЖИ». Его доля на белорусском авторынке выросла с 10 до 20 процентов, - рассказал Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ».

В целом по итогам 2020-го года наблюдается 20-процентно снижение авторынка (в сравнении с 2019-ым - Прим.). Продажи то падали, то поднимались. В первую волну пандемии специалисты прогнозировали падение рынка на 30 - 50 процентов, но этого не произошло, говорят в Белорусской автомобильной ассоциации. В итоге в 2020-ом году объем продаж составил около 53 тысяч авто из салона с учетом коммерческих сделок.

- Одной из причин снижения продаж было ухудшение условий кредитования, - уверены в ассоциации.

Чего ждать авторынку Беларуси от 2021 года?

Единственный положительный прогноз - сохранение показатель 2020-го года. Но если предположить худшее, то эксперты прогнозируют 10-процентное дальнейшее снижение рынка. И снижение продаж новых авто до 45 - 46 тысяч единиц.

Если назвать топ-5 самых продаваемых новых авто в Беларуси, то это по убыванию: «Лада Веста», «Фольксваген Поло», «Джили Атлас», «Киа Рио» и «Рено Логан Степвей».

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