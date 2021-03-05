Топ-5 самых продаваемых бэушных машин в Беларуси за 2020 год

Покупая бэушную машину, белорусы ищут экономичное авто не старше 3 - 5 лет. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Стала известна ситуация на вторичном автомобильном рынке Беларуси в 2020-ом году, пишет sb.by.

Так в Беларуси перестали хорошо продаваться дизельные универсалы типа VW Passat или премиум-сегмент в возрасте более 10 лет. Хотя, хоть и минимальный, но интерес к таким машинам все еще поддерживается.

- Но в целом рынок бэушных машин в Беларуси значительно помолодел за последние годы, - уверен Владимир Шмарловский, директор одного из минских автосалонов.

При этом чаще всего при покупке машины с пробегом ищут белорусы экономичное авто в среднем 3-5-летку.

Основную часть реализаций в 2020-ом году составляли в Беларуси машины со средней стоимостью около 7000 - 8000 долларов.

Вот какие подержанные машины чаще всего в Беларуси продавались в прошлом году. На первом месте - «Фольксваген Пассат B6», серебро у «БМВ 5-ой серии», бронза - «Ауди А6 (С5)», а четвертое и пятое место у «Опель Астра» и «Мерседеса Е-класса» соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Каждая пятая проданная машина из салона в Беларуси - «Джили»: ситуация на авторынке и прогноз на 2021 год.

Стало известно, как пандемия повлияла на отечественный автомобильный рынок в 2020 году и какие машины из салона в топе продаж в Беларуси (подробности).

В Беларуси нанесли удар по авто «перекупам»: решили отменить счет-справку.

Счет-справка долгие годы позволяла осуществлять сделки купли-продажи автомобилей без соответствующего договора (подробности).

Со 2 марта на АЗС Беларуси дорожает топливо - пятый раз с начала года.

Как обычно, цены повышаются на 1 копейку за литр (подробности).