Генпрокуратура возбудила дело на BYPOL: «Побуждали слушателей к вражде и розни»

Генпрокуратура возбудила дело на BYPOL Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Генеральная прокуратура Беларуси сообщила вечером 5 марта о возбуждении уголовного дела в отношении бывших прокурорского работника Олега Талерчика, следователя Игоря Лобана и других представителей «некой инициативы BYPOL», выехавших за пределы республики.

Напомним, BYPOL позиционирует себя как инициативу бывших работников силовых ведомств, которые не согласны с действиями властей после президентских выборов. Экс-силовики занимаются собственными расследованиями и периодически публикуют «сливы». Последний из них - аудиозапись с голосом, похожим на голос бывшего министра внутренних дел Юрия Караева.

В Генпрокуратуре считают, представители BYPOL во время видеоконференции «побуждали слушателей своими утверждениями к вражде и розни по признаку социальной принадлежности для нагнетания противостояния в обществе».

Дело возбуждено по статье «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» и направлено для расследования в Следственный комитет.