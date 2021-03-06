Вечером 5 марта на «Гродно Азот» внепланово остановились два цеха. Стала известна причина

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5 марта около половины девятого вечера произошла внеплановая остановка цеха аммиак-4 предприятия «Гродно Азот». Как сообщает «Гродненский химик», случилось это из-за некорректной работы компрессора технического воздуха позиции 402. Это привело к тому, что внепланово был остановлен технологически связанный с аммиак-4 цех карбамид-4. Соответствующие службы предприятия принимают все необходимые усилия, чтобы максимально оперативно осуществить пуск цехов. Отдельно сообщается, что угрозы году, его экологии и жителям, а также работникам предприятия в настоящее время нет.

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