«Главные для каждого человека слова - мама, семья, Родина - женского рода»: Александр Лукашенко поздравил белорусок с 8 марта

День женщин - это всегда цветы и множество искренних поздравлений Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Президент Беларуси Александр Лукашенко в связи с весенним праздником - Днем женщин - направил поздравления белорусским женщинам.

- Символично, что самые главные для каждого человека слова - мама, семья, Родина - женского рода. Именно вы сохраняете и передаете новым поколениям важнейшие ценности и традиции. При этом вам подвластны любые профессиональные, спортивные, творческие вершины, - говорится в поздравительном сообщении Александра Лукашенко.

В нем также подчеркивается, что белорусские женщины всегда отличались «мудростью и спокойной уверенностью в счастливом будущем».

Александр Лукашенко пожелал белорускам и из близким «крепкого здоровья, любви, взаимопонимания, мирного неба над головой и успехов во всех добрых начинаниях»

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