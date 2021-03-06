Украина вновь изменила требования к въезжающим белорусам. Вот, что изменилось

Украина периодически пересматривает "зеленые" и "красные" списки стран Фото: Оксана БРОВАЧ

Украинские власти периодически пересматривают списки «зеленых» и «красных» стран. Напомним, попадание страны в «зеленый» список означает, что ее гражданам, прибывающим в Украину, не требуется сдавать тест на COVID-19 , а также проходить карантин.

Принцип попадания в «зеленый» список - прост: туда вносит туда граждан тех государств, где за последние 14 дней число случаев коронавируса на сто тысяч населения меньше, чем в Украине.

Вечером 5 марта стало известно о том, что Беларусь внесена именно в «зеленый» список. Это означает, что теперь белорусам для въезда в Украину не нужно (по крайней мере до тех пор, пока списки вновь не будут пересмотрены) сдавать тест и проходить самоизоляцию.

Обязательным остается наличие у граждан Республики Беларусь страховка на случай заражения COVIF-19. Приобрести ее необходимо купить у страховой компании, которая имеет официальное представительство в Украине. Второй вариант – застраховаться в самой Украине по прибытии. Если страховки не будет, то белорусам придутся оплачивать лечение в стационаре.

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