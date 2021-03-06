«Не разминулись»: в Минске такси въехало в автобус

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Авария с участием автомобиля такси и автобуса произошла в Минске на улице Лобанка. Около 6 утра легковушка «Лада» ехала по данной улице со сторону улицы Мазурова в направлении Притыцкого. За рулем, как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, находился 23-летний водитель. У дома №28 по Лобанка он не справился с управлением: в результате произошло столкновение с автобусом городского маршрута, остановившимся на красный свет светофора. По счастливой случайности в момент аварии пассажиров в салоне автобуса не было. Пострадали оба транспортных средства, 23-летний водитель «Лады» с травами различной степени тяжести доставлен в больницу.

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