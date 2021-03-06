«Сравнима с площадью Бобруйска»: площадь республиканского заказника «Ольманские болота» увеличена на 10%

Ольманские болота. Фото Валерия Домбровского

Республиканский заказник «Ольманские болота» был создан в 1998 году на месте одного из самых крупных в Европе лесоболотных массивов. По инициативе общественного объединения «Ахова птушак Бацькаушчыны» было принято постановление Совмина об увеличении площади заказника.

Площадь заказника увеличилась с 94 219 га до 103 935 га за счёт земель Столинского (более 2 500 га) и Полесского лесхозов (более 3 400 га) Брестской области. Кроме того, включены земли Милошевичского лесхоза (более 4 100 га) Гомельской области. В числе присоединенных земель - местный заказник «Невица» целиком (около 415 га) и частично Топиловский заказник местного значения (около 170 га). Теперь площадь «Ольманских болот» сопоставима с площадью Бобруйска. Это самое значительное за последние десять лет укрупнение особо охраняемой природной территории в Беларуси. К слову, «Ольманские болота» - одна из ключевых территорий для номинирования Припятского Полесья в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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