«Разговаривала по телефону, а увидев движущийся поезд, решила перебежать перед ним»: в Орше девушка попала под электричку

Фото: СК

О трагическом происшествии в Орше сообщается в Telegram-канал Следственного комитета. По данным следователей, девушка попала под поезд. Случилось это вечером 5 марта на станции Орша-Центральная.

Молодая - всего 16 лет - девушка переходила пути по пешеходному настилу , разговаривая при этом по мобильному телефону. В какой-то момент она увидела приближающуюся электричку и приняла решение перебежать пути непосредственно перед ним. Машинист действовал по инструкции: подавал звуковые сигналы, применил экстренное торможение.

Увы, избежать наезда избежать не удалось.

В результате левушка получила травматическую ампутацию стопы. В настоящее время она находится в больнице, ее жизни - вне опасности.

Следственно-оперативная группа поработала на месте происшествия. Опрошены машинист поезда, работники вокзала и очевидцы.

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