Избран новый председатель Союза поляков Беларуси

Фото: БелТа, носит иллюстрационный характер

В ходе X-го съезда общественной организации «Союз поляков Беларуси»ее члены большинством голосов избрали Александра Сонгина на должность председателя. До этого общественную организацию - на протяжении двух сроков - возглавлял Мечислав Лысый. К слову, сам съезд прошел в формате онлайн, а студии работали не только в столице, но и в Гродно, Лиде, Браславе, Барановичах.

- От чистого сердца благодарю за оказанное мне доверие. Союз поляков в Беларуси открыт к сотрудничеству и диалогу, - приводит слова Александра Сонгина БелТА.

Александр Сонгин родился в 1969 годув деревне Тарново Лидского района. Образование высшее - он педагог-историк. Кроме того, закончил Академию управления. Был депутатом Гродненского областного Совета депутатов 27-го созыва. Является членом Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей.

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