Беларусь начала поставку нефтепродуктов в российские порты вместо балтийских

Поставки осуществляются в рамках подписанного 19 февраля соглашения о перевалке отечественной нефтехимии на экспорт через российские морские порты Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В российские порты начали поступать первые партии белорусских нефтепродуктов.

Напомним, что саму возможность заменить балтийские порты на российские Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждали еще в ноябре прошлого года - тогда состоялся телефонный разговор. А несколько недель назад - 16 февраля - стало известно о том, что президент одобрил проект межправительственного соглашения с Россией об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов из Беларуси

По информации Минтранса РФ еще 5 марта Мозырский нефтеперерабатывающий завод отправил в российский порт Усть-Луга более пяти тысяч тонн бензина - топливо отправлено несколькими составами. Как ожидается, бензин прибудет в терминал «Портэнерго» во вторник, 9 марта.

Это не единственная поставка. Сегодня, 6 марта Мозырскиий НПЗ отгрузил для перевалки в морской порт Санкт-Петербурга мазут. Объем поставки - 3, 6 тысячи тонн.

Отметим, что поставки осуществляются в рамках подписанного 19 февраля соглашения о перевалке отечественной нефтехимии на экспорт через российские морские порты. Как определено в документе, срок которого - 2021 – 2023 годы - Беларусь переправит через российские порты около 10 миллионов тонн бензина, мазута, масла. Самый большой объем - 3,5 миллиона тонн - запланирован на текущий год. Планируется, что в 2022 году поставки составят 3,2 миллиона тонн, еще 3,1 миллиона запланировано на 2023 год.

Подписанное на три года соглашение, к слову, предполагает автоматическую пролонгацию.

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