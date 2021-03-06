Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 марта 2021 года: число зарегистрированных за сутки случаев уменьшилось, но цифра все еще больше тысячи

Увы, без летальных исходов не обошлось: зарегистрировано 9 смертей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало свежие данные по заболеваемости COVID-19 в республике. По данным ведомства, за прошедшие сутки зарегистрировано 1329 новых случаев. Днем ранее эта цифра была 153 случая больше. За все время пандемии в стране выявлено 294 432 новых случая, выздоровели 285 036 человек.

За прошедшие сутки выписан из учреждений здравоохранения 1531 пациент. Увы, без летальных исходов не обошлось: зарегистрировано 9 смертей. За все время распространения коронавирусной инфекции скончался 2029 человек. Всего в стране проведено 4 988 566 тесто, в том числе 18 064 за минувшие сутки выполнено

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Лукашенко поздравил белорусок в 8 марта. Об этом информирует его пресс-служба

Беларусь начала поставку нефтепродуктов в российские порты (это предусмотрено межгосударственными соглашениями)

8 марта – чудесный праздник в начале весны. В эти дни многие улицы Минска становятся похожи на фестиваль цветов. Тюльпаны продают в этом году за два с половиной рубля. «Дешевле не найдете»,- говорят продавцы. И вот почему (здесь далее)

«Сравнима с площадью Бобруйска»: площадь республиканского заказника «Ольманские болота» увеличена на 10% (вот тут подробности)