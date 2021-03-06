Следственный комитет: в Столинском районе под воду провалился ребенок семи лет

Фото: Следственный комитет

Как сообщает телеграм –канал Следственного комитета, днем 5 марта два семилетних мальчика возвращались из школы. В какой-то момент они решили зайти на мелиоративный канал. Увы, лед уже бы л крепким: дети провалились в воду. Один из ребят утонул, второго спас случайно проходивший рядом 12-летний мальчик. В настоящее время проводится проверка, все обстоятельства трагедии , а также причины и условия, сделавшие ее возможной, устанавливаются.

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