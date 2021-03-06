Жуткое ДТП на автомагистрали А4 в Польше: шесть погибших и 41 пострадавший

Автобус слетел с трассы и врезался в ограждения. Фото: onet.pl.

Серьезная авария, унесшая жизни шести человек, произошла на территории Подкарпатского воеводства на трассе А4 ночью в субботу, 6 марта, сообщает местный ресурс Onet.

В аварию попал международного рейса направлялся из Познани в Херсон. В автобусе находились 55 пассажиров, а также два водителя. В какой-то момент автобус съехал с проезжей части, врезался в ограждения и перевернулся в кювете.

На месте ДТП от полученных травм скончались шесть человек, еще 41 человек были травмированы и госпитализированы. Пострадавших доставляли в больницы ближайших городов: в Жешув, Рудна Мала, Ярослав, Пшемысл, Пшеворск и Любачув. Десять человек с крайне тяжелыми травмами направили в областную больницу.

Все погибшие в аварии - граждане Украины. Фото: onet.pl.

На месте крупной смертельной аварии участвовали сразу тридцать бригад пожарных, еще 19 медицинских спасаетльных отрядов, был задействован вертолет Польской медавиации, вертолет МИ-8 Восьмой транспортной авиабазы, а также спасательная группа Польского Красного Креста в Перемышле.

На время спасательной операции трассу А4 перекрыли.

- Всех людей, нуждающихся во врачебной помощи доставили в больницы. Других участников аварии - в здание, подготовленное местными властями, - прокомментировал представитель пожарной команды Подкарпатья.

Еще сообщается, что все пострадавшие являются гражданами Украины.

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