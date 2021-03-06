Латушко перечислил резиденции Лукашенко в Беларуси и России: всего 15

В государственной резиденции «Заславль» в июне 2019 года Лукашенко встречался с Путиным. Фото: БелТА.

В пятницу, 5 марта, посещая «Мотовелозавод» в Минске Александр Лукашенко высказался на тему своего имущества. Заявил, что в оппозиционеры якобы «ищут дворец Лукашенко» и полушутя предложил: «Если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу поезжайте и заселяйтесь». А уже серьезно заявил, что за 25 лет у власти он у своего государства ничего не украл. И добавил, что единственный «дворец», который у него есть в «Шклове 7 на 8», имея ввиду дом, в котором он вырос с матерью.

Позже в эфире Еврорадио выступил оппозиционный политик Павел Латушко. Он рассказал, что у Лукашенко есть резиденции в Беларуси и России и перечислил их.

Так экс-дипломат назвал минский Дворец Независимости, также в столице - 5-й этаж здания на улице Карла Маркса, и в Минске же резиденцию в Восковом переулке, еще он перечислил резиденции в Дроздах, Острошицком городке и Заславле. Еще оппозиционный политик заявил, что у Александра Лукашенко есть также отдельные резиденции в Беловежской пуще, Ляховичском районе и на Браславских озерах.

Также Латушко отнес к резиденциям Лукашенко так называемый семейный домик, в котором недавно Александра Лукашенко и журналистку «Россия 1» блинами из печи угощала Наталья Эйсмонт. В интервью сам Лукашенко говорил, что это дом его матери в Минске.

К другим президентским резиденциям Латушко отнес еще три дома в Шклове, резиденции в Москве и Сочи.

В резиденциях за пределами Минска обычно проходят неформальные встречи с политиками и известными людьми. Например, в государственной резиденции «Заславль» в июне 2019-го года Лукашенко встречался с Путиным.

- А сколько стоит охранять эти резиденции, убирать, платить коммунальные услуги? - подытожив, задался вопросом Латушко.

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