Белгидромет объявил на 7 марта в Беларуси оранжевый уровень опасности

День воскресенья, 7 марта, в Беларуси будет ветренным и со снегом. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Белорусские синоптики объявили на воскресенье, 7 марта, оранжевый уровень опасности. Причина - сильный ветер, проинформировали в Белгидромете.

К тому же на выходных в Беларусь заглянет зима: ночью на 7 марта синоптики обещают северным регионам снег. А уже утром и днем подсыплет повсеместно: снег, мокрый снег и слабая метель прогнозируются на большей части Беларуси. Из-за перепадов температур на дорогах все еще возможен гололед.

Ветер в течение суток будет юго-западного и западного направлений. Во многих регионах ветер будет сильным и порывистым, иногда порывы будут достигать и 20 метров в секунду.

К тому же усилится мороз: в ночные часы похолодает до 0…-6 градусов, а в восточных регионах и до -7…-9 мороза. Днем средняя температура установится в пределах -2…+4 градусов.

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