Стало известно, за что журналист СТВ Григорий Азаренок первым в Беларуси получил медаль «За отвагу»

В администрации президента сказали, что медаль Азаренка заслужена его «смелостью и мужеством». Фото: sb.by.

После информации о том, что корреспонденту СТВ вручат медаль «За отвагу», в сети появилось коллективное обращение против этого. Некоторые белорусы высказались против того, чтобы Григория Азаренка наградили, и направили коллективные обращения в Совмин Беларуси, Палату представителей и редакции издании медиахолдинга «СБ. Беларусь сегодня».

Инициатором коллективного письма стал зампредседателя Ассоциации инвалидов войны в Афганистане, капитан запаса, инвалид II групы Борис Дубовский, служивший в начале восьмидесятых в составе советского контингента в Кандагаре. Подробный официальный ответ на запрос пришел из администрации президента, пишет «Радио Свобода».

В ответе Григория Шлыка, начальника главного управления по работе с обращениями граждан, подчеркивается, что медаль Азаренка заслужена его «смелостью и мужеством». Эти качества, по мнению чиновника, журналист СТВ проявил, освещая протесты.

- Проявив смелость и гражданское мужество в условиях, сопряженных с опасностью для здоровья, подвергаясь оскорблениям его чести и достоинства, реализовал право граждан на получение оперативной и правдивой информации об общественно-политических процессах, происходивших в Беларуси в 2020 году, - заявил Шлык.

Напомним, ранее «Комсомлка» рассказывала о том, какие награды Лукашенко вручил Азаренку, Муковозчику и автору песни «Любимую не отдают». Мы подробно написали о медалях и награжденных и вспомнили о том, кто получал подобные награды раньше.

К слову, ранее в интервью sb.by сам Григорий Азаренок рассказал, как узнал о награде и что о ней думает.

- Не успел открыть телеграм-канал «Пул Первого», который первым сообщил о награждении журналистов, как знакомые и друзья стали звонить, поздравлять. Я толком не понял сперва, с чем конкретно, пока сам не почитал. Конечно, был шок. Все-таки до этого таких прецедентов не было. Поэтому для меня это огромная честь. Особая благодарность - президенту и команде СТВ. Все же телевидение - это всегда коллективный труд, - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко наградил Кочанову орденом Отечества III степени.

Соответствующий указ был подписан 18 декабря (подробности).

Лукашенко наградил Караника и Пиневича за борьбу с коронавирусом.

Соответствующий указ он подписал 21 декабря (подробности).