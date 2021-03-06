Поставки газа и отопительный сезон: глава «Газпрома» встретился с послом Беларуси в России

До конца 2021 года между Беларусью и Россией действует контракт о поставках и транзите газа. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Темы, которые глава «Газпрома» обсуждал на встрече с послом Беларуси в России, затрагивали белорусско-российское сотрудничество в газовой отрасли. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».

В холдинге раскрыли некоторые вопросы, которые обсуждали Алексей Миллер и Владимир Семашко 5 марта. На рабочей встрече с главой «Газпрома» белорусский посол говорил о газовых поставках в Беларусь. В «Газпроме» подчеркнули, что газ в Беларусь поставляется «надежно и в необходимых объемах».

- Отдельное внимание на встрече было уделено прохождению отопительного сезона, - уточнили в холдинге.

Кроме того, рассматривались перспективы по взаимосотрудничеству на среднесрочную перспективу.

Напомним, до конца 2021-го года между «Газпромом» и компанией «Газпром трансгаз Беларусь» действует контракт на поставку газа в Беларуси, а также контрактные договоренности о транзите газа через территорию республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Беларусь начала поставку нефтепродуктов в российские порты вместо балтийских.

Перевалка идет в порты Усть-Луга и Санкт-Петербурга (подробности).

«Газпром» прекратил транзит газа по Беларуси и Литве в Калининградскую область.

Транзитные объемы снижены до ноля по просьбе «Газпрома» (подробности).

Беларусь и Россия согласовали цену на газ в 2021 году.

Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года (подробности).