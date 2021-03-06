Фотофакт. На железнодорожном вокзале в Минске появилась специальная навигация для слабовидящих

Слабовидящие пассажиры смогут самостоятельно ориентироваться на железнодорожном вокзале "Минск - Пассажирский". Фото: БЖД.

На главном железнодорожном вокзале Беларуси в Минске появилась специальная информационно-звуковая система для слабовидящих, сообщила пресс-служба БелЖД. Комплексная система называется «Крокі на Гукі» и включает в себя сотню звукоречевых информаторов-навигаторов, а также тактильные схемы со шрифтом Брайля.

- Звукоречевые информаторы расположены так, чтобы незрячие и слабовидящие пассажиры могли самостоятельно добраться до основных объектов на вокзале. Мнемосхемы расположены возле главного входа в вокзал и входа из тоннеля со стороны улицы Кирова, а также на входах в общественные уборные, - пояснили в пресс-службе.

Слабовидящие пассажиры смогут обходиться без посторонней помощи на вокзале "Минск- Пассажирский". Фото: БЖД.

Пользоваться навигацией слабовидящие смогут, активировав на своем смартфоне приложение BuzzPoint, оно и подскажет, где находятся ближайшие информаторы и начнет «выдавать» речевые подсказки. И человек без посторонней помощи найдет кассы, лифты, нужную платформу и так далее.

Проект реализован на средства Белорусской железной дороги и при сотрудничестве с БелТИЗ.

- Ранее аналогичную систему внедрили в Нацаэропорту Минск и новом автовокзале Бреста, но проект, выполненный на вокзале станции Минск-Пассажирский, - крупнейший среди реализованных на транспортных объектах Беларуси, - рассказал Михаил Антоненко, зампредседателя Белорусского товарищества инвалидов по зрению.

Специальную систему навигации буду продвигать и на других объектах железной дороги в Беларуси. Фото: БЖД.

В БЖД намерены расширить навигацию и на другие объекты железной дороги Беларуси. Чуть ранее на вокзале «Минск-Пассажирский» для обслуживания инвалидов-колясочников переоборудовали билетную кассу. А для создания безбарьерной среды сделали тактильные направляющие на центральном входе в здание вокзала.

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