Эксперты сказали, нужна ли третья доза вакцины для тех, кто прививается от COVID-19

Российский эксперт заявил, что «тройная вакцинация» угрожает здоровью граждан. Фото: Олег ЗОЛОТО

О том, что нет необходимости получать третью дозу вакцины от коронавируса, сообщило ТАСС со ссылкой на Дмитрия Лиознова, и.о. директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава РФ.

Так российский эксперт подчеркивает, что после получения двух вакцин - получения полного курса вакцинации нет необходимости получать третью прививку. При этом Лиознов подчеркивает, что во время вакцинации от коронавируса не стоит и «жонглировать» вакцинами, прививаясь препаратами разных производителей.

Он рассказал, что в России есть группы людей, которые слишком заинтересованы в вакцинации и после двух прививок и теста на антитела, обходя систему учета и контроля, идут на третью, чтобы «антител стало больше».

- Есть полярные и не совсем здравые точки зрения на вопрос вакцинации, - заметил эксперт.

А резюмируя, заявил, что «тройная вакцинация» угрожает здоровью граждан. И заметил, что даже чтобы ставить вторые комплекты прививок, необходимо следить за текущей динамикой здоровья вакцинированных граждан, не говоря о третьих.

- Кроме того, сохраняются вопросы относительно первичной и повторной вакцинации особых групп населения - детей, беременных женщин, лиц с сопутствующими заболеваниями, в частности, онкологическими или аутоиммунными, - констатировал Лиознов.

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