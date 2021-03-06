Новой политической партией в Беларуси может стать инициатива «Союз», выступающая за углубление интеграции с Россией

Гражданская инициатива «Союз» собирается стать партией. Фото: rosbelsoyuz.su.

О том, что создаваемая в Беларуси партия «Союз» намерена до 6 апреля подать документы на регистрацию, проинформировало ТАСС со ссылкой на Сергея Луща, председателя гражданской инициативы.

В субботу, 6 марта, в Минске проходил учредительный съезд инициативы «Союз», объединения, выступающего за углубленную интеграцию Беларуси и России. В съезде участвовали 135 делегатов со всех областей Беларуси, Минска, а также «гости из России». Единогласно избранный на съезде председателем политик Сергей Лущ также сказал, что 6 марта была принята программа, устав, избраны руководящие органы и высший политсовет создаваемой партии.

В случае регистрации представители партии "Союз" собираются идти на выборы депутатов местных советов в 2022-ом году в Беларуси, а затем и белорусского парламента. Фото: rosbelsoyuz.su.

- В случае регистрации представители нашей партии намерены принять активное участие в выборах депутатов местных советов в 2022-ом году, а затем и белорусского парламента, - объяснил Лущ.

Напомним, после Всебелорусского народного собрания в Беларуси Минюст проводит перерегистрацию политических партий.

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