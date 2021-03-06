В Беларуси средняя семья живет на 1460 рублей в месяц

В Беларуси средняя семья в городе каждый месяц располагает 1555 белорусскими рублями, а в деревне чуть более 1200 рублями. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Стало известно, что средняя белорусская семья в месяц располагает суммой в 1460 рублей, сообщил Белстат.

В Нацстате заявили, что в 2020-ом году в Беларуси располагаемые ресурсы одной семьи составили около 1460 белорусских рублей в месяц. В городах и поселках сумма выше - 1555 рублей с копейками, а в деревнях меньше - 1207 рублей с небольшим. К таким выводам статистики пришли по итогам выборочного обследования уровня жизни домохозяйств. Интересно, что в 2019-ом году ежемесячная сумма на семью была на 102 рубля меньше.

При этом финансовые расходы одной семьи в Беларуси составляли более 1390 белрублей. Из этой суммы почти 74 процента или почти 1030 рублей уходило на потребрасходы. Около 40 процентов потребительских расходов - это питание, то есть среднестатистическая семья в месяц тратит на еду примерно 402 рубля. Еще почти 34 процента - непродовольственные товары, и около четверти - 24,3 процента - оплата услуг.

При этом потребительские расходы не содержат налоги, матпомощь, расходы на личные подсобные хозяйства и накопления (банковские вклады, покупку недвижимости и валюты).

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