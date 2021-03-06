«Ничего не получится!»: Командир минского ОМОНа предупредил оппозицию насчет новых протестов

Командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба. Фото: СТВ.

Командир минского ОМОНа заявил в эфире СТВ, что оппозиции не удастся провести новые массовые протесты в Беларуси.

Так Дмитрий Балаба заявил, что силовики столкнулись с новой волной угроз.

- Буквально недавно наши девочки были выложены опять в чате «Каратели», посыпались угрозы в их адрес и так далее, - признался он.

И пояснил, что в Беларуси есть предпосылки к тому, что уже в ближайшее время произошло ужесточение ответственности за несанкционированные массовые акции.

При этом продолжая, заявил, что считает, что у белорусской оппозиции не получится провести анонсированные массовые акции протестов. Но и уточнил, что в ОМОНе идет плановая работа и обучение, «выполняются задачи по обеспечению охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий». А подразделения силовиков готовы выполнять задачи любого рода, связанные с защитой и охраной общественного порядка и конституционного строя.

- Что касается весенних акций, как бы ни пытались наши оппоненты показать какую-то картинку, попытаться надуть какую-то фальшивую ситуацию - у них ничего не получится. Марши так называемые, которые проходят в районах - вышли на тридцать секунд, снялись с флагом и разбежались. Причем количество людей 2-3 человека, - сказал Балаба.

Однако он подчеркнул, что силовики реагируют на любые проявления протестов и будут дальше реагировать на них.

- Мы выполним те поставленные задачи, - заключил он.

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