ВОЗ отмечает во всем мире кризис доверия к вакцинации от COVID-19

В мире наблюдается кризис доверия к вакцинации от ковида, заявила представитель ВОЗ. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

По всему миру отмечается кризис доверия к вакцинации от COVID-19. Об этом заявила на заседании в рамках V Национальной ассамблеи «Защищенное поколение» представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович, пишет БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС.

Если программа вакцинации от ковида провалится, это может катастрофически повлиять и на другие программы иммунизации, отметила Вуйнович.

"То, что мы видим сейчас по всему миру, по всем странам, - это кризис доверия. Это кризис доверия между населением и государством, -цитирует Мелиту Вуйнович агентство. - Мы очень озабочены, потому что, если сейчас провалится по всему миру вакцинация против коронавируса, это будет катастрофически влиять и на все другие программы иммунизации. Так что теряем самую главную интервенцию, вмешательство, которое нам позволяет бороться против инфекционных заболеваний".

По мнению представительницы ВОЗ, на доверие влияют четыре основных элемента. Во-первых, медики должны напрямую коммуницировать с населением. Во-вторых, мнение людей о вакцинации формируется исходя из того, какую информацию преподносят ему источники. Также важную роль играет непосредственное окружение человека и пример властей, правительственных органов, медиков. Мелита Вуйнович считает, что население будет больше доверять вакцинации, если будет видеть своими глазами, что и врачи, и политики эту процедуру прошли.

Представительница ВОЗ заявила о необходимости категоризации населения. Должен быть сделан точечный анализ культурных и социально-экономических характеристик категорий населения, не доверяющих вакцинации, причем к этому исследованию нужно привлечь антропологов.

"Есть специальные программы, которые будут помогать нашему медицинскому персоналу и всем другим, чтобы увеличить доверие", - отметила Вуйнович.

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