Появилось видео взрыва 105-метровой башни в Светлогорске

В Светлогорске МЧС взрывало 105-метровую башню. Фото: МЧС.

Видео обрушения вентиляционной трубы в башне выложила в сеть пресс-служба МЧС. Конструкция высотой 105 метров взрывным способом была обрушена в Светлогорске.

Объект находился на территории ОАО «СветлогорскХимволокно». Операцию провели работники центра взрывотехнической службы Республиканского отряда специального назначения ЗУБР МЧС Беларуси.

Башня упала точно в запланированный сектор – на видео видно, что не пострадало не только ни одно близлежащее сооружение, но и ни одно дерево, растущее рядом с башней. Конструкция легла аккуратно между деревьями.

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