В Гомеле на пожаре спасли двоих: они неосторожно курили

В Гомеле спасли двоих - предположительно, кто-то из них неосторожно курил. Фото: МЧС.

Двух человек – мужчину и женщину – спасли сотрудники МЧС на пожаре в Гомеле. Как сообщает пресс-служба ведомства, пожар произошел в квартире одного из домов по улице Свиридова поздно вечером. Сообщение о том, что квартира горит, поступило от очевидцев в 22.17.

Когда спасатели прибыли по вызову, оказалось, что горит квартира на седьмом этаже. В ней обнаружили двоих человек. Женщина лежала на полу в коридоре, а мужчина – на кровати в горящей комнате. Обоих сотрудники МЧС вынесли на воздух и передали медикам.

Пострадавшие госпитализированы. Причину пожара устанавливают специалисты, предположительно, квартира загорелась из-за того, что кто-то из находившихся в ней допустил неосторожность при курении.

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