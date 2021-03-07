«Обокрали более 30 домов». В Гродненской области раскрыта серия краж

Кражи в пяти районах совершили трое мужчин. Воровали из дачных домов. Фото: Следственный комитет.

Трое молодых мужчин с осени 2020 по февраль 2021 воровали из дачных домов на территории пяти районов. Пострадали домовладения в Ивьевском, Новогрудском, Дятловском, Кореличском и Барановичском районах, сообщает официальный телеграм-канал Следственного комитета.

Установлено более 30 фактов, когда мужчины проникали в дачные дома и похищали имущество. Общая сумма ущерба – более 600 рублей.

Одному из задержанных 25 лет, второму 29, третьему – 33 года. Часть похищенного имущества сотрудники правоохранительных органов нашли у них во время обысков. Причастность участников преступной группы к серии краж подтвердили и эксперты УГКСЭ по Гродненской области.

Действия мужчин квалифицированы как кража, совершенная группой лиц с проникновением в жилище, совершенная повторно, сообщили в СК.

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