Россия и Беларусь поиграют в миротворцев. Стало известно, как пройдут совместные учения двух стран

Беларусь и Россия на совместных учениях отработают миротворческую тематику, сообщает Минобороны РФ. Фото: официальный телеграм-канал Минобороны РБ.

Стало известно, как будут проходить в марте совместные учения Беларуси и России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"В течение марта текущего года на полигоне Поливно в Ульяновской области и полигоне Осиповичский в Минской области Республики Беларусь пройдут совместные российско-белорусские тактические учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь", - рассказали агентству в ведомстве.

Маневры, посвященные миротворческой тематике, пройдут на российском полигоне Поливно 9-20 марта. Белорусские военные приедут на учения 9 марта. Неделю подразделения двухстран проведут боевое слаживание, потом начнется активная фаза маневров.

"Всего в учении будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения, от белорусской стороны более 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь, дислоцированного в городе Бресте", - цитирует агентство Минобороны РФ.

В Минской области параллельно с 15 по 27 марта пройдет совместное белорусско-российское тактическое учение – подразделения отработают совместные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне, а также наступления в светлое и темное время суток. Россия пришлет около 90 военнослужащих, Беларусь задействует более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой техники.

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