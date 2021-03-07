Каждый третий, получивший положительный тест на COVID-19, переносит болезнь бессимптомно

Ученые рассказали, сколько человек переносят ковид бессимптомно. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как минимум треть людей, инфицированных COVID-19, переносят заболевание бессимптомно, пишет Известия. Такие выводы делают ученые, исходя из анализа итогов тестов на антитела.

По данным зарубежных ученых, не менее трети людей переносят ковид бессимптомно. Российские эксперты называют цифру 70-80 процентов от тех, у кого тест ПЦР подтвердил наличие инфекции. Многое зависит и от субъективного восприятия недомогания – некоторые не придают значения незначительному ухудшению самочувствия и считают, что не имеют никаких симптомов заболевания.

Проблема в том, что бессимптомные больные могут заражать других, если не соблюдают меры предосторожности. Есть и еще один тревожный аспект: серьезные признаки ковида могут проявиться у «бессимптомников» через какое-то время, когда вирус опускается из носоглотки (где, собственно, его и выявляет ПЦР), в дыхательные пути.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ВОЗ говорит о потере доверия к вакцинации против COVID-19 в ряде стран. Вот как предлагается решать проблему.