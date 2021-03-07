Белорусы в январе-феврале 2021 купили валюты на $201,4 млн больше, чем продали

С начала года белорусы больше покупают валюты, чем продают. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

За два первых месяца 2021 года в Беларуси операции по покупке валюты заметно преобладают над операциями по ее продаже. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.

По статистике Нацбанка, больше валюты покупают, чем продают, и физические лица, и субъекты хозяйствования.

Так, январь и февраль для физических лиц характеризовался тем, что они купили иностранной валюты (как наличной, так и безналичной) на $1 млрд 523,4, а продали за то же время на $1 млрд 322 млн. (чистая покупка - $201,4 млн.).

Субъекты хозяйствования, которые являются резидентами Беларуси, купили валюты в эквиваленте на $3 млрд 863 млн, продали - $3 млрд 735,8 млн. Чистая покупка составила $127,2 млн. У нерезидентов Беларуси картина иная – при покупке $28,3 млн в эквиваленте и продаже $162,3 млн. чистая продажа составляет $134 млн.

Всего же белорусы за январь-февраль купили на $201,4 млн больше валюты, чем продали.

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