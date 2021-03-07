Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 марта 2021 года: снова 9 смертей

Последняя статистика по ситуации с коронавирусом от Минздрава РБ. Фото: МАКОВЕЕВА Светлана.

Последние статистические данные по ситуации с коронавирусной инфекцией в Беларуси на 7 марта 2021 года опубликованы в официальном телеграм-канале Министерства здравоохранения.

Согласно этим данным, за прошедшие сутки из больницы выписано больше пациентов, чем зарегистрировано новых случаев ковида. Выписаны 1 448 человек, новых же случаев зарегистрировано 1 079.

За минувшие сутки снова умерли девять человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции COVID-19. Всего на 7 марта количество умерших с коронавирусом пациентов в Беларуси составило 2 038.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 295 511 положительных тестов на ковид. Выздоровели 286 484 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Всего в стране провели 5 007 154 тестов на ковид, из них за минувшие сутки – 17 588.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ВОЗ обеспокоена тем, что в разных странах растет недоверие к вакцинированию от COVID-19.