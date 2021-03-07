Немедленно удалите это со смартфона! Киберэксперт Зак Доффман назвал очень опасное приложение

Эксперт порекомендовал удалить со смартфонов популярное приложение. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Более ста миллионов пользователей установили на свои смартфоны приложение, которое киберэксперт Зак Доффман в статье для журнала «Форбс» назвал «очень опасным». Подробности сообщает РИА Новости.

Зак Доффман говорит об опасности приложения SuperVPN, которое призвано защитить конфиденциальность пользователя и обезопасить его данные. Эксперт утверждает, что приложение работает с точностью до наоборот и обвиняет SuperVPN в сокрытии вредоносных шпионских программ и утечке данных пользователей. В частности, Доффман упоминает о продаже на популярном хакерском форуме трех баз данных, в которых содержалась информация об устройствах клиентов и их учетные данные пользователей SuperVPN.

Доффман призвал пользователей, которые хотят установить VPN-клиент на свой смартфон, не доверять приложениям, которые предлагается установить бесплатно, а остановить свой выбор на продуктах известных разработчиков с проверенными отзывами.

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