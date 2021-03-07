До -9°С и штормовое предупреждение: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 8 марта

Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 марта. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Желтый уровень опасности из-за гололедицы и сильного ветра объявили синоптики 8 марта в Беларуси. Об этом сообщается на сайте pogoda.by.

«8 марта (понедельник) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, ночью местами – усиление ветра порывами до 15-18 м/с», – сказано в сообщении Белгидромета.

В этот день прогнозируется переменная облачность. Ночью во многих районах, днем местами по стране пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет западный, северо-западный порывистый, ночью местами сильный порывистый.

Ночью ожидается мороз, столбики термометров покажут от -3°С до -9°С. Днем температура воздуха составит от -6°С до 0°С, по югу Беларуси будет до +2°С.

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