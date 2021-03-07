В Минэнерго отреагировали на информацию о проблемах на БелАЭС

В Минэнерго прокомментировали информацию о возможном ЧП на БелАЭС Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве энергетики Беларуси прокомментировали появившуюся в нескольких Telegram-каналах информацию о том, что на атомной электростанции в Островце возникли сбои.

«Информация о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС, появившаяся в некоторых Telegram-каналах, не соответствует действительности», – заявили в пресс-службе Минэнерго.

Там также подчеркнули, что система работает в штатном режиме. На первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации.

В министерстве добавили, что радиационный фон в районе станции находится в норме.

Отметим, что сообщения о возможном сбое на АЭС появились утром 7 марта. В них говорилось, будто на АЭС произошло ЧП: дала сбой система охлаждения реактора.

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