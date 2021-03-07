Судили в воскресенье: четыре задержанных в Минске участника студенческого собрания получили «сутки»

В воскресенье в Минске осудили 4 участников студенческой конференции

Четыре участника студенческого профсоюзного собрания, которые были задержаны в Минске 5 марта, предстали перед судом в воскресенье, 7 марта. Судьи приговорили их к 14 и 15 суткам ареста. Об этом сообщает Telegram-канал «Вясна назiрае».

Дела задержанных были рассмотрены в судах Октябрьского и Центрального районов Минска. Владислав Кальков, Софья Моргунова и Станислав Сенюкевич получили 15 суток, Кристина Мироненко – 14. Всех их обвинили в неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа по статье 24.3 КоАП.

В понедельник, 8 марта, у них истекали 72 часа, после которых должны либо выпустить, либо осудить, в итоге суды состоялись в воскресенье.

Напомним, что во время учредительной конференции Лиги студенческих объединений были задержаны около 30 человек.

Собрание проходило в минском бизнес-клубе «Имагуру». В 18.30, спустя полчаса после начала конференции, в клуб пришли неизвестные в масках, телефоны участников встречи стали недоступны. Позже выяснилось, что задержанных доставили в милицию.

В мероприятии участвовали члены основного состава Координационного совета оппозиции - политолог Андрей Егоров и политик Виталий Рымашевский. В независимый профсоюз ЛиСО вошли представители инициатив семи столичных вузов, в частности, Белгосуниверситета, БНТУ, Белорусского государственного медуниверситета.

На встрече они планировали принять программу действий и выбрать руководство.

Утром 6 марта большинство задержанных отпустили после «профилактических бесед».

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Предполагается, что участников мероприятия, в том числе членов КС, доставили в милицию (подробности).